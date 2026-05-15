Академик РАН рассказал, как продлить жизнь старшего поколения

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Нежелание рано уходить на пенсию, активная жизнь и хорошее окружение смогут продлить жизнь старшего поколения, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
"Главная позиция долголетия – это активная занятость и работа. Это нежелание уйти на пенсию в 50, 40 или 30 лет и ничем не заниматься: нужны занятия обязательно. Дело в том, что мы - рабы мышечной системы, мы рождены охотниками", - сказал Румянцев.
По словам академика, как только человек лишается мышечной активности, начинаются проблемы со здоровьем, включая ожирение и другие болезни.
"Очень большое значение также имеет семья и окружение. Например, старшим поколениям нужно дружить с детьми, внуками", - подчеркнул Румянцев.
