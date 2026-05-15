В Херсонской области за сутки два мирных жителя пострадали от атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Два жителя Херсонской области, включая подростка, пострадали за прошедшие сутки от атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима пострадали два мирных жителя, в том числе несовершеннолетний", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Новой Збурьевке сброс боеприпаса с БПЛА ранил подростка 2010 года рождения, он получил множественные ранения грудной клетки и гематому глаза.
"В Виноградове Алешкинского района удар беспилотника привел к тяжелому ранению мужчины 1986 года рождения", - подчеркнул Сальдо.
Оба пострадавших госпитализированы.