12:06 15.05.2026
В Херсонской области за сутки два мирных жителя пострадали от атак ВСУ

Сальдо: в Херсонской области при атаках ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области два мирных жителя пострадали за сутки от атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
  • Подросток и мужчина получили ранения в результате ударов беспилотников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Два жителя Херсонской области, включая подростка, пострадали за прошедшие сутки от атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима пострадали два мирных жителя, в том числе несовершеннолетний", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Новой Збурьевке сброс боеприпаса с БПЛА ранил подростка 2010 года рождения, он получил множественные ранения грудной клетки и гематому глаза.
"В Виноградове Алешкинского района удар беспилотника привел к тяжелому ранению мужчины 1986 года рождения", - подчеркнул Сальдо.
Оба пострадавших госпитализированы.
