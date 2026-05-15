Женщины–предприниматели составили 25% получателей поддержки РЭЦ и ЦПЭ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Женщины–предприниматели в прошлом году составили 25% получателей поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) и Центров поддержки экспорта (ЦПЭ), такие данные представила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева на сессии Совета Евразийского женского форума "Женщины в экономике: векторы международного сотрудничеств" в рамках форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".
Спикер отметила, что на сегодняшний день среди получателей господдержки более четверти предприятий МСП принадлежит женщинам.
"В 2025 году женщины–предприниматели при поддержке РЭЦ и ЦПЭ заключили экспортные контракты на 18 млрд рублей. Они экспортируют в 112 стран мира, 28,5% которых составляют исламские государства", – сообщила Наталья Минаева, добавив, что основными видами продукции, реализуемой женщинами-предпринимателями, являются продукты растительного происхождения и готовые пищевые продукты.
Кроме того, Наталья Минаева рассказала о возможностях ЦПЭ для развития женского предпринимательства, которые присутствуют в 85 субъектах России.
Центры поддержки экспорта осуществляют поддержку МСП на всех стадиях экспортной сделки. Ознакомиться с перечнем ЦПЭ и найти свой регион можно по ссылке на сайте экспортного центра.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".