Женщины–предприниматели составили 25% получателей поддержки РЭЦ и ЦПЭ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Женщины–предприниматели в прошлом году составили 25% получателей поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) и Центров поддержки экспорта (ЦПЭ), такие данные представила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева на сессии Совета Евразийского женского форума "Женщины в экономике: векторы международного сотрудничеств" в рамках форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".

Спикер отметила, что на сегодняшний день среди получателей господдержки более четверти предприятий МСП принадлежит женщинам.

"В 2025 году женщины–предприниматели при поддержке РЭЦ и ЦПЭ заключили экспортные контракты на 18 млрд рублей. Они экспортируют в 112 стран мира, 28,5% которых составляют исламские государства", – сообщила Наталья Минаева, добавив, что основными видами продукции, реализуемой женщинами-предпринимателями, являются продукты растительного происхождения и готовые пищевые продукты.

Кроме того, Наталья Минаева рассказала о возможностях ЦПЭ для развития женского предпринимательства, которые присутствуют в 85 субъектах России.

Центры поддержки экспорта осуществляют поддержку МСП на всех стадиях экспортной сделки.