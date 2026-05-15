В Женеве неизвестный разбил витраж в русской православной церкви

ЖЕНЕВА, 15 мая – РИА Новости. Неизвестный мужчина в ночь на пятницу разбил витраж в русской православной церкви в Женеве, сообщили РИА Новости в приходе храма.
Речь идет о Крестовоздвиженском кафедральном соборе, расположенном в центральной части города.
"Сегодня ночью неизвестный разбил исторический витраж церкви и проник в храм. Другого ущерба нанесено не было", - сообщили в приходе.
Как сообщили агентству, на место происшествия оперативно прибыла кантональная полиция, подозреваемый задержан. О его мотивах не сообщается.
Крестовоздвиженский собор – кафедральный собор Западно-Европейской епархии Русской православной церкви заграницей. Его освящение состоялось в 1866 году.