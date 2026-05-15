Рейтинг@Mail.ru
В Женеве неизвестный разбил витраж в русской православной церкви - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 15.05.2026 (обновлено: 17:29 15.05.2026)
В Женеве неизвестный разбил витраж в русской православной церкви

В Женеве неизвестный разбил витраж в Крестовоздвиженском кафедральном соборе

© Фото : Генеральное консульство России в Женеве/ВКонтактеНеизвестный мужчина разбил витраж в русской православной церкви в Женеве
Неизвестный мужчина разбил витраж в русской православной церкви в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : Генеральное консульство России в Женеве/ВКонтакте
Неизвестный мужчина разбил витраж в русской православной церкви в Женеве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на пятницу неизвестный разбил витраж в Крестовоздвиженском кафедральном соборе в Женеве и проник в храм.
  • Кантональная полиция оперативно прибыла на место происшествия, подозреваемый задержан.
ЖЕНЕВА, 15 мая – РИА Новости. Неизвестный мужчина в ночь на пятницу разбил витраж в русской православной церкви в Женеве, сообщили РИА Новости в приходе храма.
Речь идет о Крестовоздвиженском кафедральном соборе, расположенном в центральной части города.
"Сегодня ночью неизвестный разбил исторический витраж церкви и проник в храм. Другого ущерба нанесено не было", - сообщили в приходе.
Как сообщили агентству, на место происшествия оперативно прибыла кантональная полиция, подозреваемый задержан. О его мотивах не сообщается.
Крестовоздвиженский собор – кафедральный собор Западно-Европейской епархии Русской православной церкви заграницей. Его освящение состоялось в 1866 году.
Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
В Вене начали расследование после осквернения памятника советским воинам
11 мая, 18:08
 
В миреЖенева (город)Швейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала