В Женеве неизвестный разбил витраж в русской православной церкви

Неизвестный мужчина разбил витраж в русской православной церкви в Женеве

ЖЕНЕВА, 15 мая – РИА Новости. Неизвестный мужчина в ночь на пятницу разбил витраж в русской православной церкви в Женеве, сообщили РИА Новости в приходе храма.

Речь идет о Крестовоздвиженском кафедральном соборе, расположенном в центральной части города.

"Сегодня ночью неизвестный разбил исторический витраж церкви и проник в храм. Другого ущерба нанесено не было", - сообщили в приходе.

Как сообщили агентству, на место происшествия оперативно прибыла кантональная полиция, подозреваемый задержан. О его мотивах не сообщается.