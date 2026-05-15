Австрийский космонавт сравнил атмосферу Земли с кожурой яблока

ВЕНА, 15 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Атмосфера Земли представляет собой очень тонкий слой, наблюдая со стороны, его можно сравнить с толщиной кожуры яблока, рассказал в интервью РИА Новости австрийский космонавт Франц Фибек.
Он отметил, что атмосфера Земли становится все тоньше и тоньше.
"Если смотреть на Землю со стороны, этот слой можно сравнить с толщиной кожуры яблока. Он очень тонкий. И тогда понимаешь, насколько важно защищать атмосферу, потому что именно она обеспечивает жизнь на Земле", - сказал космонавт.
Он добавил, что его поразило то, насколько Земля голубая. "Три четверти поверхности - это вода. Когда смотришь на карту в школе, этого не ощущаешь, потому что она плоская. А когда видишь планету как шар - понимаешь, насколько там много синего цвета", - поделился собеседник агентства.
Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с ним в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите около недели, он выполнял научные эксперименты в области физики, космической медицины и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.