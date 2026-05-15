Рейтинг@Mail.ru
Австрийский космонавт сравнил атмосферу Земли с кожурой яблока - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:31 15.05.2026
Австрийский космонавт сравнил атмосферу Земли с кожурой яблока

Космонавт Фибек: атмосфера Земли представляет собой очень тонкий слой

© РИА НовостиПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости
Планета Земля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек сравнил атмосферу Земли с кожурой яблока.
  • Франц Фибек отметил, что атмосфера Земли очень тонкая и важно ее защищать.
ВЕНА, 15 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Атмосфера Земли представляет собой очень тонкий слой, наблюдая со стороны, его можно сравнить с толщиной кожуры яблока, рассказал в интервью РИА Новости австрийский космонавт Франц Фибек.
Он отметил, что атмосфера Земли становится все тоньше и тоньше.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Ежедневные тренировки и барбершоп на борту. Как космонавты живут на орбите
12 апреля, 08:00
"Если смотреть на Землю со стороны, этот слой можно сравнить с толщиной кожуры яблока. Он очень тонкий. И тогда понимаешь, насколько важно защищать атмосферу, потому что именно она обеспечивает жизнь на Земле", - сказал космонавт.
Он добавил, что его поразило то, насколько Земля голубая. "Три четверти поверхности - это вода. Когда смотришь на карту в школе, этого не ощущаешь, потому что она плоская. А когда видишь планету как шар - понимаешь, насколько там много синего цвета", - поделился собеседник агентства.
Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с ним в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите около недели, он выполнял научные эксперименты в области физики, космической медицины и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
Участник основного экипажа МКС-45/46/ЭП-18 космонавт Республики Казахстан Айдын Аимбетов - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Полет Гагарина стал символом прогресса, заявил казахстанский космонавт
12 апреля, 07:13
 
НаукаЗемляАвстрияКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала