На Земле началась магнитная буря.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Магнитная буря началась на Земле, пока ей присвоен самый слабый уровень, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Земле происходит магнитная буря уровня G1", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Ранее в лаборатории рассказали, что в пятницу на Земле под воздействием корональной дыры на Солнце неизбежно начнется магнитная буря. Она с вероятностью 85% достигнет среднего уровня G1-G2.