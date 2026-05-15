На Земле началась магнитная буря.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Магнитная буря началась на Земле, пока ей присвоен самый слабый уровень, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ранее в лаборатории рассказали, что в пятницу на Земле под воздействием корональной дыры на Солнце неизбежно начнется магнитная буря. Она с вероятностью 85% достигнет среднего уровня G1-G2.