"Полная беспомощность". В Киеве забили тревогу из-за состояния Зеленского

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус сорвал возможное продление перемирия в честь празднования Дня Победы, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Еще на неделю должны были продлить перемирие. Но приехал (министр обороны Германии. —Прим. Ред.) Борис Писториус и все сорвал. А Зеленский хотел, чтобы все было сорвано, это понятно. И какая расплата пришла? Вот, Киев, пожалуйста. А можно было в 2022 году это все закончить, да даже в сентябре 2025-го можно было. Помните, когда Путин говорил: "Приезжай, Зеленский, я гарантирую тебе все, давай". Но Зеленский не поехал, даже не позвонил, потому что ему запретили. Ну, не хочешь сам встречаться, поручи Сырскому. В чем проблема? Это говорит о некомпетентности и глупости тех людей, которые оказались наверху и жрут наши деньги с кровью, мясом. Мы видим полную беспомощность и бесполезность этой власти", — сказал он.
Изначально Минобороны объявило, что режим прекращения огня будет действовать с 00.00 мск 8 мая до начала 10 мая. Однако в пятницу помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными.
Российские военные продолжали соблюдать перемирие и оставались на ранее занятых рубежах. При этом они зеркально реагировали на нарушение режима прекращения огня: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поразили пункты управления и места запуска БПЛА.