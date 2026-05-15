Рейтинг@Mail.ru
"Полная беспомощность". В Киеве забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 15.05.2026 (обновлено: 22:40 15.05.2026)
"Полная беспомощность". В Киеве забили тревогу из-за состояния Зеленского

Соскин: Писториус сорвал возможное продление перемирия между Россией и Украиной

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что министр обороны Германии Борис Писториус сорвал возможное продление перемирия в честь празднования Дня Победы.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус сорвал возможное продление перемирия в честь празднования Дня Победы, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«
"Еще на неделю должны были продлить перемирие. Но приехал (министр обороны Германии. —Прим. Ред.) Борис Писториус и все сорвал. А Зеленский хотел, чтобы все было сорвано, это понятно. И какая расплата пришла? Вот, Киев, пожалуйста. А можно было в 2022 году это все закончить, да даже в сентябре 2025-го можно было. Помните, когда Путин говорил: "Приезжай, Зеленский, я гарантирую тебе все, давай". Но Зеленский не поехал, даже не позвонил, потому что ему запретили. Ну, не хочешь сам встречаться, поручи Сырскому. В чем проблема? Это говорит о некомпетентности и глупости тех людей, которые оказались наверху и жрут наши деньги с кровью, мясом. Мы видим полную беспомощность и бесполезность этой власти", — сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Произошедшее на Украине после заявления Путина вызвало переполох на Западе
Вчера, 15:30
Изначально Минобороны объявило, что режим прекращения огня будет действовать с 00.00 мск 8 мая до начала 10 мая. Однако в пятницу помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными.
Российские военные продолжали соблюдать перемирие и оставались на ранее занятых рубежах. При этом они зеркально реагировали на нарушение режима прекращения огня: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поразили пункты управления и места запуска БПЛА.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
"Пушечное мясо". СМИ забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 20:41
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевГерманияРоссияБорис ПисториусЛеонид КучмаОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала