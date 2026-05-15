21:55 15.05.2026
На Западе сообщили Зеленскому тревожные новости после случившегося в Киеве

Бекки: скандалы с НАБУ необходимы США, чтобы ослабить Зеленского

© AP Photo / Ebrahim Noroozi — Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки заявил, что США используют расследования НАБУ для ослабления позиций Владимира Зеленского.
  • Паоло Бекки отметил, что НАБУ было создано и финансируется США и действует по их указанию.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США используют расследования НАБУ, чтобы ослабить позиции Владимира Зеленского, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки.
Так он прокомментировал коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
"Украинское антикоррупционное ведомство, известное как НАБУ, было создано и финансируется США. Оно действует по указанию правительства США. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио хотят ослабить Зеленского", — написал он в социальной сети X.
Накануне главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
По делу проходят еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
В миреСШАКиевская областьВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.uaАндрей ЕрмакДональд ТрампДело Миндича
 
 
