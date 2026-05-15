"Быстро слабеет". На Украине запаниковали из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 15.05.2026
19:29 15.05.2026 (обновлено: 19:40 15.05.2026)
"Быстро слабеет". На Украине запаниковали из-за состояния Зеленского

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре
Владимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неспособность выплатить залог за экс-главу ОП Андрея Ермака указывает на ослабление власти Владимира Зеленского, пишет "Страна.ua".
  • Несмотря на усилия главы киевского режима, деньги для залога не могут быть собраны, что свидетельствует о снижении его влияния внутри страны.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Неспособность выплатить залог за экс-главу ОП Андрея Ермака стала индикатором значительного ослабления власти Владимира Зеленского, пишет "Страна.ua".
"Все это крайне показательно с точки зрения политических процессов в стране. Самый близкий к Зеленскому человек находится в тюрьме и даже залог за него собрать не могут. Потому что то ли банки препятствуют, то ли просто люди вносить бояться. И это означает, что рычаги влияния Зеленского на ситуацию внутри страны быстро ослабевают. И он уже не может решить даже такие, далеко не самые сложные вопросы", — отмечается в публикации.
При этом, по данным издания, глава киевского режима прилагает немалые усилия, чтоб деньги были собраны.
Накануне главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
По делу проходят еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
В миреКиевская областьВладимир ЗеленскийСтрана.uaДело МиндичаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Андрей ЕрмакТимур Миндич
 
 
