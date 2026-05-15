"К этому все идет". В Киеве забили тревогу из-за бегства Зеленского

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский все реже появляется в Киеве на фоне коррупционного скандала с экс-главой его офиса Андреем Ермаком, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленский <…> за границей находится больше, чем в Киеве. В Киеве, видно, уже очень жжет под ним. Уже кресло настолько раскалилось, что он сесть на него не может. <…> Вот он все время куда-то ездит. Ездил в Бухарест, перед Бухарестом тоже вояжи у него большие были. То есть он в Киеве уже находиться не может. Киев его просто уже исторгает из себя. Это очень серьезно", — отметил он.
По мнению эксперта, новое дело против "правой руки" Зеленского серьезно ударило по его положению.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, но, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.