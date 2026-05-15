Рейтинг@Mail.ru
"К этому все идет". В Киеве забили тревогу из-за бегства Зеленского - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 15.05.2026 (обновлено: 21:29 15.05.2026)
"К этому все идет". В Киеве забили тревогу из-за бегства Зеленского

Соскин: Зеленский все реже появляется в Киеве на фоне скандала с Ермаком

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский все реже появляется в Киеве на фоне коррупционного скандала с экс-главой его офиса Андреем Ермаком.
  • По мнению эксперта, новое дело против Андрея Ермака серьезно ударило по положению Владимира Зеленского.
  • Соскин считает, что без поддержки Ермака Зеленский не сможет удержаться в Киеве.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский все реже появляется в Киеве на фоне коррупционного скандала с экс-главой его офиса Андреем Ермаком, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленский <…> за границей находится больше, чем в Киеве. В Киеве, видно, уже очень жжет под ним. Уже кресло настолько раскалилось, что он сесть на него не может. <…> Вот он все время куда-то ездит. Ездил в Бухарест, перед Бухарестом тоже вояжи у него большие были. То есть он в Киеве уже находиться не может. Киев его просто уже исторгает из себя. Это очень серьезно", — отметил он.
Воздушная тревога в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
На Западе выступили с признанием после российских ударов возмездия
Вчера, 16:33
По мнению эксперта, новое дело против "правой руки" Зеленского серьезно ударило по его положению.
"Сейчас, после разрыва с Ермаком, наступает тяжелый период, потому что без Ермака, без поддержки <…> Зеленский не выдержит в Киеве. <…> К этому все идет", — заключил Соскин.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, но, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
"Разорвать все связи". В Финляндии пришли в ярость от новой выходки Киева
Вчера, 18:05
 
В миреКиевВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.uaАндрей ЕрмакБухарестКиевская областьОлег СоскинДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала