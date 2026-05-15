Депутат Рады набросился на Зеленского после случившегося на Украине

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, обвиняемый в коррупции, действовал по его приказу, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Все решения, все действия и все результаты работы Ермака — это не его личная инициатива, а выполнение задач, поставленных "президентом". И если сегодня Ермак обвиняется в тяжких преступлениях, то главный вопрос заключается в том, кто ставил перед ним эти задачи. Ответ на этот вопрос дал сам Зеленский: "Он делает то, что говорю ему я", — написал политик.
"Слова самого Зеленского в очередной раз стали документальным свидетельством геноцида, который он проводит по отношению к украинскому народу", — резюмировал депутат.
Накануне главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
По делу проходят еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.