"Агония продолжается". Экс-премьер Украины предрек скорый конец Зеленскому - РИА Новости, 15.05.2026
15:38 15.05.2026 (обновлено: 19:23 15.05.2026)
"Агония продолжается". Экс-премьер Украины предрек скорый конец Зеленскому

Азаров: режим Зеленского продолжит разлагаться после ареста Ермака

© AP Photo / Markus Schreiber — Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что арест Андрея Ермака приведет к дальнейшему распаду режима Владимира Зеленского.
  • НАБУ и САП предъявили Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
  • САП ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского продолжит распадаться после ареста экс-главы его офиса Андрея Ермака, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Что повлечет за собой арест <…> Ермака? Произойдет дальнейшее разложение организованной преступной группировки, которую создал Зеленский. И, естественно, главным координатором там был Ермак", — отметил он.
Политик подчеркнул, что все ближайшее окружение главы киевского режима оказалось вовлечено в аферы, которые бросают тень на его репутацию.
"Поэтому дальше продолжится агония этой группировки", — заключил Азаров.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, но, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.uaАндрей ЕрмакКиевская областьДело Миндича
 
 
