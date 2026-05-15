"Агония продолжается". Экс-премьер Украины предрек скорый конец Зеленскому

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что арест Андрея Ермака приведет к дальнейшему распаду режима Владимира Зеленского.

НАБУ и САП предъявили Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.

САП ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского продолжит распадаться после ареста экс-главы его офиса Андрея Ермака, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

"Что повлечет за собой арест <…> Ермака ? Произойдет дальнейшее разложение организованной преступной группировки, которую создал Зеленский . И, естественно, главным координатором там был Ермак", — отметил он.

Политик подчеркнул, что все ближайшее окружение главы киевского режима оказалось вовлечено в аферы, которые бросают тень на его репутацию.

"Поэтому дальше продолжится агония этой группировки", — заключил Поэтому дальше продолжится агония этой группировки", — заключил Азаров

Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, но, по данным издания " Страна.ua ", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.