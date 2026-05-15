"Агония продолжается". Экс-премьер Украины предрек скорый конец Зеленскому

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского продолжит распадаться после ареста экс-главы его офиса Андрея Ермака, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что все ближайшее окружение главы киевского режима оказалось вовлечено в аферы, которые бросают тень на его репутацию.
"Поэтому дальше продолжится агония этой группировки", — заключил Азаров.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, но, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.