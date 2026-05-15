Краткий пересказ от РИА ИИ
- Как заявила Дарья Каленюк, Зеленский считает, что ЕС продолжит финансировать Украину, несмотря на последние коррупционные скандалы.
- Она подчеркнула, что глава киевского режима не заинтересован в реформах, направленных на укрепление верховенства закона, потому что так удобнее править.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что ЕС будет продолжать давать ему деньги, несмотря на последние скандалы, заявила Neue Zürcher Zeitung Дарья Каленюк, которую издание назвало одной из ведущих фигур в борьбе с коррупцией на Украине.
"Боюсь, что Зеленский думает именно так. В конце концов, деньги все равно поступят, и нас все равно примут в ЕС. Значит, нам и менять ничего не нужно", — сказала она.
Каленюк добавила, что он ошибается, потому что Евросоюз никогда не примет Украину, если та не будем соответствовать основным критериям правового государства.
При этом она подчеркнула, что Зеленский не заинтересован в реформах, направленных на укрепление верховенства закона, потому что так удобнее править.
Накануне главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
По делу проходят еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который уже проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Предполагается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
