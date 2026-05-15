"Менять не нужно". На Западе сделали внезапное заявление о Зеленском

Каленюк добавила, что он ошибается, потому что Евросоюз никогда не примет Украину, если та не будем соответствовать основным критериям правового государства.



При этом она подчеркнула, что Зеленский не заинтересован в реформах, направленных на укрепление верховенства закона, потому что так удобнее править.



Накануне главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.



По делу проходят еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который уже проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Предполагается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.