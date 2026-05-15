На Западе рассказали, почему Такер Карлсон выпустил разоблачение Зеленского - РИА Новости, 15.05.2026
07:14 15.05.2026
JW: публикация интервью Мендель говорит об ухудшении положения Зеленского в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Публикация интервью Такера Карлсона с Юлией Мендель, где она обвиняет Владимира Зеленского в коррупции и диктатуре, указывает на резкое ухудшение его позиций в американских республиканских кругах, пишет немецкая газета Junge Welt.
  • Издание обращает внимание, что выход этого интервью совпал с масштабной эскалацией коррупционных скандалов на Украине, спровоцированной обнародованием аудиозаписей с голосом, предположительно принадлежащим самому Зеленскому.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Публикация интервью Такера Карлсона с бывшим пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель произошла из-за резкого ухудшения позиций главы киевского режима в западных правящих кругах, пишет немецкая газета Junge Welt.
"Такер Карлсон опубликовал в понедельник интервью с Юлией Мендель. В нем она выдвигает серьезные обвинения в коррупции и диктатуре против Зеленского. <…> Тот факт, что Карлсон решил опубликовать интервью <…>, вероятно, свидетельствует о значительном ухудшении положения Зеленского, по крайней мере, в американских республиканских кругах", — отмечается в публикации.
Отмечается, что обнародование подобного интервью в адрес главы режима в Киеве особенно важно в контексте эскалации коррупционных скандалов на Украине после публикации аудиозаписей, предположительно содержащих голос самого Зеленского.
Юлия Мендель на этой неделе дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений. Она утверждала, что людей отправляют на фронт в ответ на критику Зеленского. По словам Мендель, он говорил о необходимости пропаганды, сравнимой с той, что использовал Геббельс. Она также назвала его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.
