"Настал час расплаты": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил Зеленскому - РИА Новости, 15.05.2026
03:58 15.05.2026 (обновлено: 15:33 15.05.2026)
"Настал час расплаты": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил Зеленскому

Политик Гэллоуэй: за коррупционным скандалом с Зеленским стоит Дональд Трамп

© AP Photo / Alex Brandon — Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что за масштабным коррупционным скандалом в окружении Владимира Зеленского стоит Дональд Трамп, задействовавший американских агентов в антикоррупционных ведомствах Украины.
  • По мнению Гэллоуэя, массовые задержания чиновников за хищение сотен миллионов фунтов, долларов и евро являются персональным ударом Трампа по главе киевского режима и началом расплаты за его политику.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Разгоревшийся на Украине коррупционный скандал, связанный с самым ближайшим окружением Владимира Зеленского, стал персональным ударом Дональда Трампа по главе киевского режима, сообщил британский политик Джордж Гэллоуэй в социальной сети X.
"Теперь Владимир стал вором киевским. Вся его тирания, его разгон всего, что можно хоть отдаленно назвать демократией, его гонения на церковь, его расправа над каждым, кто не был частью его воровской клики, — за все это их (приближенных Зеленского. — Прим. ред.) пакует антикоррупционная полиция. Кто стоит за этим? Дональд Трамп стоит за этим. Американское правительство продвинуло своих людей, которых они тщательно разместили в агентстве, которому поручено проводить аудит и докапываться до корней коррупции, масштабы которой почти невозможно описать. <…> Мы имеем дело с сотнями миллионов фунтов, долларов, евро преступных богатств, и теперь настал час расплаты", — заявил он.

На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, но, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
В миреУкраинаКиевская областьАндрей ЕрмакДональд ТрампВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.ua
 
 
