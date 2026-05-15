СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский "слетел с катушек", санкционировав атаку беспилотных летательных аппаратов на сотрудников Запорожской АЭС, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крымского региона Михаил Шеремет.
В четверг два сотрудника Запорожской АЭС были ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака, согласно пресс-службе станции, носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.
"Западу пора осознать, какую змею они пригрели у себя на груди, и включить чувства самосохранения, пока Зеленский не устроил новый Чернобыль, а не думать о новых пакетах помощи на приобретение очередных беспилотников для киевского режима", - призвал парламентарий.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.