Рейтинг@Mail.ru
В Зеленограде задержали напавших на съемочную группу РЕН ТВ - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 15.05.2026
В Зеленограде задержали напавших на съемочную группу РЕН ТВ

Напавших на съемочную группу РЕН ТВ в Зеленограде задержали

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Зеленограде задержали напавших на съемочную группу РЕН ТВ.
  • Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении под стражу обвиняемых.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Напавшие на съемочную группу РЕН ТВ во время подготовки сюжета в Зеленограде задержаны, им предъявлено обвинение, сообщает столичный главк СК России.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что съемочная группа телеканала подверглась нападению в Зеленограде во время подготовки сюжета о косметологе, после процедуры у которого один глаз пациентки перестал видеть. По данному факту было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов и о незаконном лишении свободы.
"Следователями столичного Следственного комитета злоумышленники задержаны. Им предъявлено обвинение", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об заключении под стражу обвиняемых.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Зеленограде возбудили дело после нападения на съемочную группу РЕН ТВ
14 мая, 18:32
 
ЗеленоградРоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала