В Зеленограде задержали напавших на съемочную группу РЕН ТВ.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Напавшие на съемочную группу РЕН ТВ во время подготовки сюжета в Зеленограде задержаны, им предъявлено обвинение, сообщает столичный главк СК России.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что съемочная группа телеканала подверглась нападению в Зеленограде во время подготовки сюжета о косметологе, после процедуры у которого один глаз пациентки перестал видеть. По данному факту было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов и о незаконном лишении свободы.
"Следователями столичного Следственного комитета злоумышленники задержаны. Им предъявлено обвинение", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об заключении под стражу обвиняемых.