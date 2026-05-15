"Ситуация обострилась". Японцы запаниковали из-за предупреждения Захаровой - РИА Новости, 15.05.2026
19:49 15.05.2026 (обновлено: 20:11 15.05.2026)

"Ситуация обострилась". Японцы запаниковали из-за предупреждения Захаровой

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan поддержали позицию России после заявления официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что Москва не пыталась инициировать никаких встреч с японской стороной.
"Японии пора задуматься о снятии экономических санкций с России. Перед нами стоит проблема с нехваткой нефти, экономика разрушена, ВВП на душу населения не растет. Экономические обмены и торговые связи с Россией могли бы помочь нам решить проблему неуклонно нависающего кризиса", — написал пользователь.
"Япония ведет себя таким образом, что Россия считает ее "недружественной". Безусловно, российский МИД будет реагировать на все попытки примириться именно так, как говорит Мария Захарова. А говорили вам, не плюйте в колодец", — отметил другой комментатор.
"Чем плохо иметь дипломатические отношения со странами, богатыми ресурсами? Япония сейчас единственная, кто в проигрыше из-за собственных же политиков", — обрушился с критикой третий.
"Правительство Японии занимается какой-то ерундой. Полный бардак и бессмыслица. Все только обострилось с приходом Санаэ Такаити к власти. Такое ощущение, что она совершенно не разбирается в глобальной ситуации", — заключили читатели.
Накануне Захарова заявила, что МИД России не предлагал Японии встреч для возобновления диалога и не получал таких предложений от Токио, особенно для обсуждения защиты активов компаний, работающих на территории страны.
Официальный представитель МИД напомнила, что с 2022 года политический диалог на высоком уровне между Японией и Россией был приостановлен, и никаких предложений от Токио об организации встреч не поступало.
Ранее в японских СМИ прошла информация о том, что правительство намерено направить экономическую делегацию в Россию для обсуждения перспектив экономического и энергетического сотрудничества после окончания конфликта на Украине. Позднее, 9 мая Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опровергло эту информацию, но сообщило, что координирует поездку правительственных чиновников. Визит делегации запланирован на конец мая и будет направлен на защиту активов японских компаний, работающих на территории России.
