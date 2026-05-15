Захарова иронично прокомментировала слова Мерца про споры с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о бесполезности споров с президентом США Дональдом Трампом.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала признания немецкого канцлера Фридриха Мерца о бесполезности споров с президентом США Дональдом Трампом.
В пятницу Мерц признался, что нет смысла спорить с Трампом, при этом он предложил вспомнить примеры тех, кто пытался вступать в перепалку с американским лидером, и привел в пример Владимира Зеленского, которого американский лидер жестко раскритиковал в Белом доме.
"Д - демократия, С - солидарность, союзничество, Н - НАТО, нуачтовыхотели", - написала Захарова в Telegram-канале.
Разногласия между Трампом и Мерцем начались в апреле после того, как канцлер ФРГ обвинил западные страны в неправильной оценке сил Ирана, против которого США и Израиль начали военную операцию. Американский лидер затем заявил, что канцлер ФРГ работает отвратительно, и Германия при нем сталкивается со всеми возможными проблемами.