Рейтинг@Mail.ru
Захарова иронично прокомментировала слова Мерца про споры с Трампом - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 15.05.2026
Захарова иронично прокомментировала слова Мерца про споры с Трампом

Захарова: "Д - демократия, С - союзничество, Н - НАТО, нуачтовыхотели"

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о бесполезности споров с президентом США Дональдом Трампом.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала признания немецкого канцлера Фридриха Мерца о бесполезности споров с президентом США Дональдом Трампом.
В пятницу Мерц признался, что нет смысла спорить с Трампом, при этом он предложил вспомнить примеры тех, кто пытался вступать в перепалку с американским лидером, и привел в пример Владимира Зеленского, которого американский лидер жестко раскритиковал в Белом доме.
"Д - демократия, С - солидарность, союзничество, Н - НАТО, нуачтовыхотели", - написала Захарова в Telegram-канале.
Разногласия между Трампом и Мерцем начались в апреле после того, как канцлер ФРГ обвинил западные страны в неправильной оценке сил Ирана, против которого США и Израиль начали военную операцию. Американский лидер затем заявил, что канцлер ФРГ работает отвратительно, и Германия при нем сталкивается со всеми возможными проблемами.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Мерц признался, что спорить с Трампом бессмысленно
Вчера, 11:11
 
В миреГерманияСШАДональд ТрампФридрих МерцНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала