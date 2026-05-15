Захарова раскрыла детали ситуации с замечанием Лаврова журналисту
12:12 15.05.2026 (обновлено: 12:13 15.05.2026)
Захарова раскрыла детали ситуации с замечанием Лаврова журналисту

Захарова: охрана не выводила журанлиста с пресс-конференции Лаврова

© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Фото : МИД России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что журналиста, который мешал проведению пресс-конференции Сергея Лаврова, не выводили из помещения.
  • После двух просьб оператору сделать звук в телефоне потише ему предложили отложить аппарат на время пресс-конференции.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Охрана не выводила из помещения журналиста, который мешал проведению пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По поводу "выведения корреспондента с пресс-конференции Лаврова в Дели". Никого не выводили. После двух просьб оператору сделать звук в телефоне потише предложили отложить аппарат на время пресс-конференции. Что и было сделано. Далее все прошло штатно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Лавров в пятницу дважды сделал замечание журналисту, который помешал ему на пресс-конференции, и в итоге обратился к своей охране: "Ребята, выведите его отсюда".
