Захарова раскрыла детали ситуации с замечанием Лаврова журналисту

"По поводу "выведения корреспондента с пресс-конференции Лаврова в Дели". Никого не выводили. После двух просьб оператору сделать звук в телефоне потише предложили отложить аппарат на время пресс-конференции. Что и было сделано. Далее все прошло штатно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.