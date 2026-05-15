Захарова раскрыла детали ситуации с замечанием Лаврова журналисту

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Охрана не выводила из помещения журналиста, который мешал проведению пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По поводу "выведения корреспондента с пресс-конференции Лаврова в Дели". Никого не выводили. После двух просьб оператору сделать звук в телефоне потише предложили отложить аппарат на время пресс-конференции. Что и было сделано. Далее все прошло штатно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Лавров в пятницу дважды сделал замечание журналисту, который помешал ему на пресс-конференции, и в итоге обратился к своей охране: "Ребята, выведите его отсюда".