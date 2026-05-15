Захарова назвала дело Ермака операцией по спасению киевских коррупционеров

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила "Известиям", что дело Ермака - операция по спасению остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе.
"Это даже не вершина айсберга. Это операция спасения остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе... Все знают, что коррупционная цепочка насчитывает огромное количество звеньев: Зеленский, все его правительство, Рада, западные эмиссары и так далее", - считает она.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку.
ВАКС в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.