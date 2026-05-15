Загитова поделилась фото с намеком на новый роман

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алина Загитова опубликовала новые фотографии из Шанхая, где она посетила местный Диснейленд.
- На одном из фото Загитова сидит на плечах мужчины, поклонники предположили, что он может быть ее новым парнем.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новые фото из Китая.
Фигуристка поделилась кадрами с отдыха в Шанхае в своем Telagram-канале. Там Загитова посетила местный Диснейленд.
«
"С карты желаний", — подписала публикацию спортсменка.
Особое внимание подписчиков привлек кадр, на котором Загитова сидит на плечах мужчины, чьего лица не видно на фото. Поклонники Загитовой в комментариях предположили, что молодой человек может быть новым парнем фигуристки.
© Фото : соцсети Алины ЗагитовойАлина Загитова
© Фото : соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова
«
"Мы не афишируем, но и не скрываем", — подписала Загитова это фото в Instagram*.
Загитовой 23 года, на ее счету золото Олимпийских игр 2018 года, чемпионатов мира (2019) и Европы (2018).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская