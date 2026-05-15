На ЗАЭС назвали атаки ВСУ на Энергодар психологическим давлением
08:14 15.05.2026
На ЗАЭС назвали атаки ВСУ на Энергодар психологическим давлением

Яшина: атаки ВСУ оказывают психологическое давление на сотрудников ЗАЭС

Энергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атаки ВСУ на Энергодар являются психологическим давлением на сотрудников ЗАЭС, их семьи и всех жителей города, заявила Евгения Яшина.
  • Ранее два сотрудника станции были ранены в результате атаки беспилотников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Атаки ВСУ на Энергодар являются психологическим давлением на сотрудников ЗАЭС, на их семьи и всех жителей города атомщиков Запорожской электростанции, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Энергодар Запорожской области в ночь на пятницу подвергся массированному налету дронов ВСУ, под ударами оказались АЗС, гражданская инфраструктура, жилой сектор, повреждено несколько домов и много машин, сообщил ранее глава города Максим Пухов.
"Противник продолжает оказывать серьезное психологическое давление на жителей Энергодара - сотрудников станции и их семьи. Беспилотники фиксируются как днем, так и ночью, обстановка остается напряженной, но полностью контролируемой", - сказала Яшина.
В городе все службы работают в режиме повышенной готовности. Школы, детские сады и другие социальные объекты продолжают работу в штатном режиме, отметила она.
Два сотрудника Запорожской АЭС в четверг были ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака, по данным пресс-службы станции, носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
