В Красноярске завели дело после вспышки инфекции в кадетском корпусе

14:58 15.05.2026 (обновлено: 18:40 15.05.2026)
В Красноярске завели уголовное дело после вспышки норовируса в кадетском корпусе

  • В Красноярске завели уголовное дело после массового заболевания воспитанников кадетского корпуса.
  • Там выявили 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части кадетов — норовирус.
КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. В Красноярске возбудили уголовное дело после массового заболевания в кадетском корпусе, сообщили в региональном СУ СК России.
"По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", — говорится в публикации.

В учебном заведении выявили 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части кадетов — норовирус. Возраст заболевших — от 11 до 15 лет.
Прокуратура начала проверку. Уточняется, что угрозы жизни и здоровью детей нет.
