В Красноярске завели дело после вспышки инфекции в кадетском корпусе

КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. В Красноярске возбудили уголовное дело после массового заболевания в кадетском корпусе, сообщили в региональном СУ СК России.

« "По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", — говорится в публикации.

В учебном заведении выявили 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части кадетов — норовирус. Возраст заболевших — от 11 до 15 лет.