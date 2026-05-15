В Красноярске завели дело после вспышки инфекции в кадетском корпусе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красноярске завели уголовное дело после массового заболевания воспитанников кадетского корпуса.
- Там выявили 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части кадетов — норовирус.
КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. В Красноярске возбудили уголовное дело после массового заболевания в кадетском корпусе, сообщили в региональном СУ СК России.
«
"По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", — говорится в публикации.
В учебном заведении выявили 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части кадетов — норовирус. Возраст заболевших — от 11 до 15 лет.
Прокуратура начала проверку. Уточняется, что угрозы жизни и здоровью детей нет.
В пробах водопроводной воды в Муроме нашли норовирус
10 апреля, 10:36