Ученые выяснили, что на самом деле погубило цивилизацию майя

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Более тысячи лет назад города цивилизации майя опустели, оставив ученым загадку такого стремительного упадка. Долгое время главной причиной коллапса считалась засуха. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Biogeosciences, переворачивает эту теорию.

Что погубило великую цивилизацию?

"Ноев ковчег" для майя

Международная группа ученых под руководством специалиста по влиянию древних климатических перемен на изменение численности населения, профессора Монреальского университета Бенджамина Гвиннета обратила пристальное внимание на древний город Ицан, руины которого сегодня затеряны в джунглях современной Гватемалы.

Чтобы восстановить климат той эпохи, исследователи пробурили дно озера Лагуна-Ицан и изучили керны многовековых отложений. Анализ изотопов водорода в воске древних листьев дал неожиданный результат. Выяснилось, что в период с 750 по 900 год нашей эры, когда центральные регионы цивилизации майя выжигало беспощадное солнце, на юго-западе находился город Ицан со стабильным влажным климатом.

Благодаря близости населенного пункта к горному хребту здесь регулярно шли дожди. Этот город был настоящим "Ноевым ковчегом" — островком благополучия посреди климатической катастрофы.

Сбежали из "рая"

Казалось бы, жителям Ицана несказанно повезло. Однако, вопреки логике, этот процветающий город пал одновременно со всеми остальными. Анализ почвенных кернов зафиксировал резкое сокращение населения, а затем и полное исчезновение следов сельского хозяйства. Судя по всему, люди добровольно ушли из этого процветающего "рая".

"Города не существовали изолированно: они образовывали сложную сеть торговых отношений, политических союзов и экономической зависимости", — объясняет Бенджамин Гвиннет.

Авторы исследования предлагают новую модель, которая объясняет этот парадокс. Гибель цивилизации майя стала смертоносным "каскадом кризисов", запустившим эффект домино.

Ключевая ошибка предыдущих теорий — в представлении городов майя как изолированных поселений. Напротив, это была сложнейшая сеть городов-государств, связанных торговыми путями, политическими союзами и династическими браками. И когда из-за засухи начал гибнуть центр цивилизации, периферия, несмотря на удачные климатические условия, погибла следом.

Исследователи реконструируют цепь событий: вначале цивилизацию майя постиг экономический коллапс. Затем из-за ресурсов вспыхнули масштабные конфликты. Огромные массы беженцев хлынули в благополучные регионы, создав колоссальную нагрузку на местные ресурсы и социальную структуру Ицана.

В результате хаоса рухнули торговые пути, по которым перевозились жизненно важные товары. Поэтому город Ицан, не нуждавшийся в еде и воде, вскоре оказался отрезанным от привычной экономики.

Другие версии — от яда до кукурузы

Как бы то ни было, эта версия далеко не первая, которая пытается объяснить гибель огромной цивилизации. Ранее группа американских ученых предположила , что майя могли погибнуть от рук собственного прогресса. Вода в главных резервуарах Тикаля была отравлена — специалисты обнаружили следы ртути, фосфатов и токсичных цианобактерий.

Ученые пришли к выводу, что источником яда стала киноварь. Эта красная минеральная краска широко применялась майя для декоративного оформления зданий, ритуальных сооружений и росписи повседневных предметов.

Обильные тропические дожди постепенно вымывали соединения ртути из красочного слоя, после чего токсины веками накапливались в донных отложениях озер и рек. Когда многолетняя засуха привела к критическому сокращению запасов пресной воды, жители были вынуждены пить из этих водоемов, не подозревая о смертельной опасности.

Еще одна версия гибели цивилизации майя кроется в их особенной диете. Американские антропологи провели масштабное исследование захоронений древнего поселения Кахаль-Печ на территории современного Белиза.

Проанализировав полсотни погребений, ученые восстановили картину питания майя в разные эпохи и пришли к выводу, что именно скудный рацион мог стать одной из причин упадка цивилизации.