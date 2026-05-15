Рейтинг@Mail.ru
Около 300 семей Ямала получили награды за воспитание талантливых детей - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:05 15.05.2026
Около 300 семей Ямала получили награды за воспитание талантливых детей

Около 300 семей Ямала получили благодарственные письма от Артюхова

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Семья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
САЛЕХАРД, 15 мая – РИА Новости. Около 300 семей Ямала получили благодарственные письма от губернатора округа Дмитрия Артюхова за воспитание детей, достигших значительных успехов в различных сферах, сообщает правительство региона.
"Талантливая молодежь – это самый важный ресурс нашего региона, они определяют будущее Ямала и всей России. Мы гордимся, что у нас растут такие перспективные ребята, и считаем работу с молодежью важнейшей стратегической задачей. Наша цель – создать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.
По информации пресс-службы правительства, торжественные награждения прошли в пятницу в Приуральском, Пуровском, Надымском районах и Ноябрьске. Награды были вручены порядка 300 семьям, чьи дети добились успехов в творчестве, спорте, общественной деятельности и учебе в 2025 году. Мероприятия были приурочены к Международному дню семей.
Отмечается, что первые благодарственные письма были вручены в декабре 2025 года в рамках празднования 95-летия ЯНАО. Награды тогда получили семьи из Нового Уренгоя, Муравленко, Пуровского, Красноселькупского и Надымского районов. В марте этого года письма были вручены семьям из Салехарда, а в апреле – из Губкинского. Всего к награждению представлено 934 семьи.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала