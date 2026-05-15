Около 300 семей Ямала получили награды за воспитание талантливых детей

САЛЕХАРД, 15 мая – РИА Новости. Около 300 семей Ямала получили благодарственные письма от губернатора округа Дмитрия Артюхова за воспитание детей, достигших значительных успехов в различных сферах, сообщает правительство региона.

"Талантливая молодежь – это самый важный ресурс нашего региона, они определяют будущее Ямала и всей России. Мы гордимся, что у нас растут такие перспективные ребята, и считаем работу с молодежью важнейшей стратегической задачей. Наша цель – создать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.

По информации пресс-службы правительства, торжественные награждения прошли в пятницу в Приуральском, Пуровском, Надымском районах и Ноябрьске. Награды были вручены порядка 300 семьям, чьи дети добились успехов в творчестве, спорте, общественной деятельности и учебе в 2025 году. Мероприятия были приурочены к Международному дню семей.