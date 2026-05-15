Около 300 семей Ямала получили награды за воспитание талантливых детей

САЛЕХАРД, 15 мая – РИА Новости. Около 300 семей Ямала получили благодарственные письма от губернатора округа Дмитрия Артюхова за воспитание детей, достигших значительных успехов в различных сферах, сообщает правительство региона.
"Талантливая молодежь – это самый важный ресурс нашего региона, они определяют будущее Ямала и всей России. Мы гордимся, что у нас растут такие перспективные ребята, и считаем работу с молодежью важнейшей стратегической задачей. Наша цель – создать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.
По информации пресс-службы правительства, торжественные награждения прошли в пятницу в Приуральском, Пуровском, Надымском районах и Ноябрьске. Награды были вручены порядка 300 семьям, чьи дети добились успехов в творчестве, спорте, общественной деятельности и учебе в 2025 году. Мероприятия были приурочены к Международному дню семей.
Отмечается, что первые благодарственные письма были вручены в декабре 2025 года в рамках празднования 95-летия ЯНАО. Награды тогда получили семьи из Нового Уренгоя, Муравленко, Пуровского, Красноселькупского и Надымского районов. В марте этого года письма были вручены семьям из Салехарда, а в апреле – из Губкинского. Всего к награждению представлено 934 семьи.