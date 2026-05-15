В Русском музее в августе откроют вторую выставку об эпохе Александра III

Масштабный выставочный проект "Эпоха императора Александра III и ее наследие" в декабре 2025 года представил Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Русским музеем при поддержке министерства культуры РФ. В Михайловском (Инженерном) замке тогда открылась первая часть выставки – "Сильный, Державный…". Государственная политика императора Александра III" с участием Русского музея, 20 ведущих музеев и архивов России, а также частных коллекций.

Первая часть проекта "Сильный, Державный...". Государственная политика императора Александра III" посвящена основным направлениям внутренней и внешней политики императора Александра III, государственным реформам и достижениям в промышленности: развитию отечественного машиностроения и металлургии, нефте- и угледобычи, текстильного и химического производств, масштабному перевооружению армии и флота, развитию железнодорожного строительства, возведению храмов и развитию народного образования, происходивших одновременно с укреплением национальных, культурных и духовных традиций, сохранением исторического наследия, покровительством отечественной науке и поддержкой всех направлений национального искусства. На выставке представлено более 700 экспонатов, в их числе уникальные предметы из музейных фондохранилищ и частных собраний. Первая часть проекта будет открыта для посетителей до 15 июня 2026 года.