В Русском музее в августе откроют вторую выставку об эпохе Александра III

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Вторую часть масштабного выставочного проекта "Эпоха императора Александра III и ее наследие" представят в Государственном Русском музее в августе 2026 года, сообщила председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук Анна Громова.
"Будет потрясающе интересна наша следующая выставка, которая расскажет об императоре Александре III как о державном покровителе наук и искусств. Тематически речь пойдет о прикладном искусстве, производстве, императорских фарфоровых заводах, науке. В процессе работы над проектом мы испытали настоящий культурный шок о того, какие горизонты перед нами открылись. Я думаю, посетители следующей выставки будут чрезвычайно удивлены всем тем художественным и документальным материалом, который мы предоставим", -сказала она журналистам.
Громова отметила, что во второй части проекта, посвященного эпохе императора Александра III, планируется участие порядка 38 музеев.
В пятницу также состоялась презентация путеводителя по выставке "Эпоха императора Александра III и ее наследие". Издание подготовлено Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Государственного Русского музея в рамках совместного выставочного проекта к 180-летию со дня рождения основателя Русского музея – императора Александра III. В путеводителе представлены экспонаты первой части проекта из 20 ведущих музеев и архивов России, а также из частных собраний.
Масштабный выставочный проект "Эпоха императора Александра III и ее наследие" в декабре 2025 года представил Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Русским музеем при поддержке министерства культуры РФ. В Михайловском (Инженерном) замке тогда открылась первая часть выставки – "Сильный, Державный…". Государственная политика императора Александра III" с участием Русского музея, 20 ведущих музеев и архивов России, а также частных коллекций.
Первая часть проекта "Сильный, Державный...". Государственная политика императора Александра III" посвящена основным направлениям внутренней и внешней политики императора Александра III, государственным реформам и достижениям в промышленности: развитию отечественного машиностроения и металлургии, нефте- и угледобычи, текстильного и химического производств, масштабному перевооружению армии и флота, развитию железнодорожного строительства, возведению храмов и развитию народного образования, происходивших одновременно с укреплением национальных, культурных и духовных традиций, сохранением исторического наследия, покровительством отечественной науке и поддержкой всех направлений национального искусства. На выставке представлено более 700 экспонатов, в их числе уникальные предметы из музейных фондохранилищ и частных собраний. Первая часть проекта будет открыта для посетителей до 15 июня 2026 года.