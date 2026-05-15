ВТБ в два раза увеличил кредитный портфель турпроектов МСБ за год

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Кредитный портфель по льготной программе №141 в сегменте среднего и малого бизнеса по итогу первого квартала 2026 года достиг 62,4 миллиарда рублей, увеличившись за год на 94%, сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Заявление прозвучало на открытии флагманского офиса банка во Владивостоке.

При поддержке банка реализовано 59 проектов в сфере туризма. Особую роль в процессе играет Дальний Восток, где формируются новые точки роста туризма. Реализация проектов в регионе позволяет не только увеличить номерной фонд, но и создать комплексную среду – с транспортной, сервисной и рекреационной инфраструктурой.

"Мы видим устойчивый интерес бизнеса к инвестициям в туристическую инфраструктуру Дальнего Востока. Сегодня на регион приходится почти 10% нашего портфеля по программе: порядка 2 миллиарда рублей – в Приморском крае и 3,5 миллиарда – в Хабаровском. При этом только с начала года в Приморье уже профинансированы проекты на 840 миллионов рублей", - отметил Еременко, его слова приводит пресс-служба ВТБ.

Он подчеркнул, что это не точечные инициативы, а формирование полноценной туристической инфраструктуры, способной обеспечить качественный сервис.

"Такой подход закладывает основу для долгосрочного развития региона и роста его экономической активности", – заключил член правления.