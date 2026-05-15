Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Дом культуры в ДНР во время приема жителей - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 15.05.2026 (обновлено: 23:44 15.05.2026)
ВСУ атаковали Дом культуры в ДНР во время приема жителей

РИА Новости: ВСУ атаковали Дом культуры в Шахтерске ДНР во время приема граждан

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали Дом культуры в Шахтерске в ДНР четырьмя беспилотниками.
  • Атака произошла во время приема граждан главой городской администрации Александром Шатовым.
ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Украинские военные атаковали четырьмя беспилотниками Дом культуры в Шахтерске в ДНР во время приема граждан главой городской администрации, сообщил РИА Новости сам мэр города Александр Шатов.
"Четыре прилета в Дом культуры. Мероприятий там не было, там был мой прием граждан, главы администрации", — сказал Шатов.
Он добавил, что сам также находился внутри здания, но успел вместе с другими сотрудниками ДК спуститься в убежище. На месте атаки были обнаружены фрагменты крупных беспилотников.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В Рязани четырех детей госпитализировали после атаки ВСУ
Вчера, 14:37
 
Специальная военная операция на УкраинеШахтерск (Сахалинская область)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала