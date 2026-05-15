ВСУ атаковали Дом культуры в ДНР во время приема жителей

ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Украинские военные атаковали четырьмя беспилотниками Дом культуры в Шахтерске в ДНР во время приема граждан главой городской администрации, сообщил РИА Новости сам мэр города Александр Шатов.
"Четыре прилета в Дом культуры. Мероприятий там не было, там был мой прием граждан, главы администрации", — сказал Шатов.
Он добавил, что сам также находился внутри здания, но успел вместе с другими сотрудниками ДК спуститься в убежище. На месте атаки были обнаружены фрагменты крупных беспилотников.