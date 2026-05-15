В Белгородской области при ударе дрона пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Мужчина получил тяжелые ранения в результате удара дрона ВСУ по грузовому автомобилю в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.

В ведомстве отметили, что после оказания необходимой помощи он будет переведен в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено, добавили в оперштабе.