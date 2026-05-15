В Белгородской области при ударе дрона пострадал мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль.
- Пострадал мужчина, его доставили в Краснояружскую ЦРБ.
БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Мужчина получил тяжелые ранения в результате удара дрона ВСУ по грузовому автомобилю в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.
"В Краснояружском округе в районе поселка Степное дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавшего в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в Краснояружскую ЦРБ", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
В ведомстве отметили, что после оказания необходимой помощи он будет переведен в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено, добавили в оперштабе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18