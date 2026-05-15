Врач назвала продукты, которые следует есть в жаркую погоду
14:29 15.05.2026 (обновлено: 14:35 15.05.2026)
Врач назвала продукты, которые следует есть в жаркую погоду

Врач Павлова: в жаркую погоду рацион должен быть максимально легким

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач общей практики Елена Павлова рекомендовала в жаркую погоду выбирать легкий рацион.
  • Основу рациона должны составлять овощи, фрукты, ягоды, а из белков лучше выбирать курицу, рыбу, яйца.
  • В жару следует избегать жирной и жареной пищи, фастфуда и наваристых супов, а также важно пить от полутора до трех литров воды в день.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В жаркую погоду следует выбирать легкий рацион, такой как овощи, фрукты, курица и рыба, рассказала врач общей практики Елена Павлова.
"Сделайте рацион максимально легким. Основу должны составлять овощи, фрукты и ягоды, такие как арбуз, клубника, яблоки. Из белков выбирайте курицу, рыбу, яйца - их лучше готовить утром или вечером, чтобы не нагревать кухню днем", - сказала Павлова NEWS.ru.
Она отметила, что в жару следует избегать жирной и жареной пищи, фастфуда и наваристых супов вроде борща.
В жаркую погоду организм теряет много жидкости, поэтому нужно пить от полутора до трех литров воды в день, но не залпом, а маленькими глотками каждые 15-20 минут, добавила врач.
"Лучше всего подойдут чистая питьевая вода, минералка, зеленый чай без сахара, морсы", - уточнила она.
