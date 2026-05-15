ООН заявила о переговорах по поступлению нефти на Кубу

ООН, 15 мая – РИА Новости. ООН ведет переговоры в части поступления нефти на Кубу для гуманитарных целей, сообщила представительница Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Эдем Восорну.

По ее словам, острая нехватка топлива влияет на доставку гуманитарной помощи и ограничивает ее, в то время как потребности быстро растут.