ООН заявила о переговорах по поступлению нефти на Кубу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ООН ведет переговоры о поступлении нефти на Кубу для гуманитарных целей.
- Острая нехватка топлива на Кубе ограничивает доставку гуманитарной помощи.
ООН, 15 мая – РИА Новости. ООН ведет переговоры в части поступления нефти на Кубу для гуманитарных целей, сообщила представительница Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Эдем Восорну.
"Со стороны ООН ведутся беседы и обсуждения, чтобы обеспечить поступление топлива - безусловно, для целей доставки гуманитарной помощи в стране", – сказала она в ходе онлайн-брифинга для журналистов.
По ее словам, острая нехватка топлива влияет на доставку гуманитарной помощи и ограничивает ее, в то время как потребности быстро растут.
На Кубе полностью закончилось топливо
14 мая, 04:45