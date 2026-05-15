ООН заявила о переговорах по поступлению нефти на Кубу
21:49 15.05.2026
ООН заявила о переговорах по поступлению нефти на Кубу

Восорну: ООН ведет переговоры о доставке нефти на Кубу

© AP Photo / Angela Weiss — Логотип Организации Объединенных Наций
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ООН ведет переговоры о поступлении нефти на Кубу для гуманитарных целей.
  • Острая нехватка топлива на Кубе ограничивает доставку гуманитарной помощи.
ООН, 15 мая – РИА Новости. ООН ведет переговоры в части поступления нефти на Кубу для гуманитарных целей, сообщила представительница Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Эдем Восорну.
"Со стороны ООН ведутся беседы и обсуждения, чтобы обеспечить поступление топлива - безусловно, для целей доставки гуманитарной помощи в стране", – сказала она в ходе онлайн-брифинга для журналистов.
По ее словам, острая нехватка топлива влияет на доставку гуманитарной помощи и ограничивает ее, в то время как потребности быстро растут.
Президент Кубы Мигель Лиас-Канель заявил в среду о "драматическом обострении" энергетического кризиса на острове вследствие ужесточения экономической блокады со стороны США, которая, по его словам, направлена на то, чтобы взять народ в заложники и настроить его против собственного правительства.
