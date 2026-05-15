Рейтинг@Mail.ru
Вернувшийся из плена военный рассказал, что больше всего скучал по детям - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 15.05.2026
Вернувшийся из плена военный рассказал, что больше всего скучал по детям

Вернувшийся из плена военный Халлаев рассказал, что больше всего скучал по детям

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Таймураз Халлаев рассказал, что больше всего скучал по своим детям.
  • Он добавил, что дома его ждут трое детей.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Таймураз Халлаев рассказал РИА Новости, что больше всего скучай по своим детям.
"По детям", - сказал Халлаев, отвечая на вопрос о том, по чему он больше всего скучал.
Первые кадры с российскими военными, которых вернули из украинского плена - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Минобороны показало видео с военными, вернувшимися из украинского плена
Вчера, 11:31
Он добавил, что дома его ждут трое детей.
Также боец поделился, что в будущем планирует вернуться к боевой работе в составе российской армии.
Как сообщало Минобороны РФ, 15 мая прошел обмен военнопленными 205 на 205 при посредничестве ОАЭ. В тот же день российские военнослужащие прибыли из Белоруссии на территорию России.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Россия вела подготовку списков военнопленных на обмен еще до перемирия
9 мая, 17:07
 
В миреРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала