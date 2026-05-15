Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Вернувшийся из плена военный рассказал, что больше всего скучал по детям

Краткий пересказ от РИА ИИ Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Таймураз Халлаев рассказал, что больше всего скучал по своим детям.

Он добавил, что дома его ждут трое детей.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Таймураз Халлаев рассказал РИА Новости, что больше всего скучай по своим детям.

"По детям", - сказал Халлаев, отвечая на вопрос о том, по чему он больше всего скучал.

Он добавил, что дома его ждут трое детей.

Также боец поделился, что в будущем планирует вернуться к боевой работе в составе российской армии.