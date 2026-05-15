Вернувшийся из плена военный рассказал, что больше всего скучал по детям

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Таймураз Халлаев рассказал РИА Новости, что больше всего скучай по своим детям.
"По детям", - сказал Халлаев, отвечая на вопрос о том, по чему он больше всего скучал.
Он добавил, что дома его ждут трое детей.
Также боец поделился, что в будущем планирует вернуться к боевой работе в составе российской армии.
Как сообщало Минобороны РФ, 15 мая прошел обмен военнопленными 205 на 205 при посредничестве ОАЭ. В тот же день российские военнослужащие прибыли из Белоруссии на территорию России.