19:17 15.05.2026
Экс-военкома Одесского ТЦК не преследуют благодаря связи с Залужным

Экс-военкома Одесского ТЦК Борисова не преследуют благодаря связи с Залужным

Евгений Борисов - РИА Новости, 15.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего военкома Одесского ТЦК Борисова не преследуют НАБУ, САП и европейские спецслужбы, поскольку он связан с Валерием Залужным.
  • По предварительной версии, он собирал деньги на предвыборную кампанию бывшего главкома ВСУ.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бывшего военкома Одесского ТЦК Евгения Борисова, состояние которого стало символом коррупции на Украине, не преследуют НАБУ, САП и европейские спецслужбы, поскольку он связан с экс-главкомом ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Бывшего главу Одесского ТЦК Борисова, огромное состояние которого стало символом украинской коррупции, неожиданно назвали "кошельком Залужного", - сказал собеседник агентства.
По его словам, следствием этого стали "безнаказанность бывшего военкома, отсутствие преследования со стороны подконтрольных США НАБУ и САП, а также нежелание европейских спецслужб арестовывать имущество коррупционера в странах ЕС".
"По предварительной версии, Борисов таким образом собирал деньги на предвыборную кампанию бывшего главкома", - добавил представитель силовых структур.
В миреУкраинаВеликобританияСШАВалерий ЗалужныйНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Вооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
