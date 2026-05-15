Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшего военкома Одесского ТЦК Борисова не преследуют НАБУ, САП и европейские спецслужбы, поскольку он связан с Валерием Залужным.
- По предварительной версии, он собирал деньги на предвыборную кампанию бывшего главкома ВСУ.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бывшего военкома Одесского ТЦК Евгения Борисова, состояние которого стало символом коррупции на Украине, не преследуют НАБУ, САП и европейские спецслужбы, поскольку он связан с экс-главкомом ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Бывшего главу Одесского ТЦК Борисова, огромное состояние которого стало символом украинской коррупции, неожиданно назвали "кошельком Залужного", - сказал собеседник агентства.
"По предварительной версии, Борисов таким образом собирал деньги на предвыборную кампанию бывшего главкома", - добавил представитель силовых структур.
На Украине пьяный начальник военкомата хвастался убийством мирных жителей
9 ноября 2025, 14:23