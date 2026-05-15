Власов поднялся на девять позиций после седьмого этапа "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял 24-е место на седьмом этапе многодневки "Джиро д'Италия".
Этап протяженностью 244 км по маршруту Формия - Блокхаус выиграл датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma (6 часов 9 минут 15 секунд). Вторым стал австриец Феликс Галль (Decathlon CMA CGM Team, отставание - 13 секунд), третьим - австралиец Джей Хиндли (Bora-Hansgrohe, +1.02). Власов финишировал 24-м с отставанием 4 минуты 11 секунд.
В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious со временем 30 часов 59 минут 23 секунды. Вторым идет Вингегор (+3.17), третьим - Галль (+3.34). Власов поднялся с 38-й на 29-ю строчку, отставая от лидера на 11 минут 34 секунды.
Восьмой этап многодневки протяженностью 156 км по маршруту Кьети - Фермо пройдет 16 мая.