Рейтинг@Mail.ru
Власов поднялся на девять позиций после седьмого этапа "Джиро д'Италия" - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 15.05.2026
Власов поднялся на девять позиций после седьмого этапа "Джиро д'Италия"

Власов поднялся на девять позиций в генеральной классификации "Джиро д'Италия"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлександр Власов
Александр Власов - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский велогонщик Александр Власов занял 24-е место на седьмом этапе «Джиро д'Италия».
  • На седьмом этапе Власов поднялся с 38-й на 29-ю строчку в генеральной классификации.
  • Восьмой этап многодневки пройдет 16 мая.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял 24-е место на седьмом этапе многодневки "Джиро д'Италия".
Этап протяженностью 244 км по маршруту Формия - Блокхаус выиграл датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma (6 часов 9 минут 15 секунд). Вторым стал австриец Феликс Галль (Decathlon CMA CGM Team, отставание - 13 секунд), третьим - австралиец Джей Хиндли (Bora-Hansgrohe, +1.02). Власов финишировал 24-м с отставанием 4 минуты 11 секунд.
В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious со временем 30 часов 59 минут 23 секунды. Вторым идет Вингегор (+3.17), третьим - Галль (+3.34). Власов поднялся с 38-й на 29-ю строчку, отставая от лидера на 11 минут 34 секунды.
Восьмой этап многодневки протяженностью 156 км по маршруту Кьети - Фермо пройдет 16 мая.
Участники велогонки Пять колец Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Российский велогонщик победил на многодневке Tour of Luzon
13 мая, 20:09
 
ВелоспортАлександр ВласовДжиро д'Италия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала