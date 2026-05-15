В Хабаровском крае вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Проверка организована по факту жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае. Пятнадцатого мая около 11 часов по местному времени (около 04.00 мск - ред.) при выполнении посадки вертолета типа Ми-8 авиакомпании АО "ЮТэйр – Вертолетные услуги" после выполнения авиационных работ допущено повреждение задней части фюзеляжа воздушного судна", – рассказали в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, члены экипажа и служебные пассажиры не пострадали, причины происшествия выясняются.
"По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов", – добавили в надзорном органе.
