В США россиянам и китайцам хотят запретить покупать земли у военных баз - РИА Новости, 15.05.2026
15:45 15.05.2026 (обновлено: 15:52 15.05.2026)
CBS: США хотят запретить россиянам и китайцам покупать земли у военных объектов

Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгрессмены в США внесли инициативу, направленную на запрет гражданам России, Китая и ряда других стран приобретать сельскохозяйственные угодья рядом с военными объектами.
  • Законопроект предлагает наделить Комитет по иностранным инвестициям США полномочиями рассматривать вопросы продажи сельскохозяйственных земель иностранцам и выдавать разрешение на такие сделки.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Конгрессмены в США внесли в парламент инициативу, направленную на то, чтобы лишить возможности граждан России, Китая и ряда других стран приобретать сельскохозяйственные угодья рядом с военными объектами, сообщает телеканал CBS.
"Группа законодателей от двух партий представила новый закон, направленный на закрытие того, что они описывают как "опасные лазейки", позволяющие иностранным оппонентам, таким как Китай, покупать американские сельскохозяйственные земли и недвижимость рядом с военными базами США", - говорится в материале.
Законопроект, с текстом которого ознакомилось РИА Новости, представляет собой набор поправок к закону о военном производстве 1950 года.
Там уточняется, что речь, в частности, идет о лицах из Китая, России, Кубы, Ирана, КНДР и Венесуэлы. Основной упор авторы делают на Китай.
Документ содержит предложение наделить межведомственный Комитет по иностранным инвестициям США под председательством министра финансов полномочиями рассматривать вопросы продажи сельскохозяйственных земель иностранцам и фактически выдавать разрешение на такие сделки.
Авторы предлагают обязывать стороны "сделки повышенного риска" с недвижимостью подавать обязательную декларацию в этот комитет.
К объектам сделок "повышенного риска" конгрессмены относят не только сельхозугодья, но и порты, телекоммуникационную инфраструктуру, любые объекты, расположенные поблизости от военных объектов.
По данным министерства сельского хозяйства США, по состоянию на декабрь 2024 года иностранцам принадлежало около 2% сельскохозяйственных земель в США. Это чуть более 16 миллионов гектаров. И лишь половина процента из этого объема имеет китайских инвесторов.
