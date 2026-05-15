В США россиянам и китайцам хотят запретить покупать земли у военных баз

Краткий пересказ от РИА ИИ Конгрессмены в США внесли инициативу, направленную на запрет гражданам России, Китая и ряда других стран приобретать сельскохозяйственные угодья рядом с военными объектами.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Конгрессмены в США внесли в парламент инициативу, направленную на то, чтобы лишить возможности граждан России, Китая и ряда других стран приобретать сельскохозяйственные угодья рядом с военными объектами, сообщает телеканал CBS

"Группа законодателей от двух партий представила новый закон, направленный на закрытие того, что они описывают как "опасные лазейки", позволяющие иностранным оппонентам, таким как Китай , покупать американские сельскохозяйственные земли и недвижимость рядом с военными базами США", - говорится в материале.

Законопроект, с текстом которого ознакомилось РИА Новости, представляет собой набор поправок к закону о военном производстве 1950 года.

Кубы, Ирана, КНДР и Там уточняется, что речь, в частности, идет о лицах из Китая, России Венесуэлы . Основной упор авторы делают на Китай.

Документ содержит предложение наделить межведомственный Комитет по иностранным инвестициям США под председательством министра финансов полномочиями рассматривать вопросы продажи сельскохозяйственных земель иностранцам и фактически выдавать разрешение на такие сделки.

Авторы предлагают обязывать стороны "сделки повышенного риска" с недвижимостью подавать обязательную декларацию в этот комитет.

К объектам сделок "повышенного риска" конгрессмены относят не только сельхозугодья, но и порты, телекоммуникационную инфраструктуру, любые объекты, расположенные поблизости от военных объектов.