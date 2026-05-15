06:38 15.05.2026 (обновлено: 06:39 15.05.2026)
"Украинцы боятся": СМИ сообщили о катастрофе из-за скандала с Зеленским

RS: украинцы перестали доверять государству после скандала с Зеленским

© REUTERS / IMAGO/Christian Spicker
Владимир Зеленский
© REUTERS / IMAGO/Christian Spicker
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коррупционный скандал с ближайшим окружением Владимира Зеленского подрывает доверие украинцев к государству, пишет издание Responsible Statecraft.
  • В статье отмечается, что в сложившихся условиях образ внешнего врага в лице России, выстраиваемый руководством киевского режима для единения общества, перестал работать.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Набирающий обороты коррупционный скандал с ближайшим окружением Владимира Зеленского подрывает доверие украинцев к государству в целом, пишет издание Responsible Statecraft.
"Сенсационный опрос показывает, что в вопросе угроз своему будущему украинцы боятся коррупции в правительстве больше, чем конфликта с Россией. <…> А учитывая, что украинский антикоррупционный орган только что предъявил обвинения Андрею Ермаку, бывшему главе офиса Владимира Зеленского, в отмывании денег и коррупции, результаты этого опроса особенно актуальны", — указывается в материале.
По словам автора статьи, такие результаты можно трактовать как глубокое разочарование украинцев в своем государстве. Более того, согласно ему, образ внешнего врага в лице России, выстраиваемый руководством киевского режима для единения общества, перестал работать.
"Обеспокоенность коррупцией, выявленная при опросе, показывает, что украинцы фундаментально не доверяют своему государству и элите, и это не изменилось во время "экзистенциальной" войны, которая должна была объединить страну", — отмечает издание со ссылкой украинского социолога.
Responsible Statecraft добавляет, что разгоревшийся сейчас скандал с главой киевского режима и его окружением только усугубит ситуацию и еще больше ухудшит опасения жителей Украины за будущее страны.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, но, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Зеленского.
