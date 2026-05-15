На Украине убившего полицейского мужчину ликвидировали при задержании

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мужчину, застрелившего полицейского и ранившего его коллегу при проверке документов в Хмельницкой области Украины, ликвидировали при задержании, сообщили в украинской полиции.

"Полицейские Хмельницкой области ликвидировали вооруженного преступника, который после стрельбы по нашему коллеге скрылся в лесу и продолжал представлять смертельную угрозу для окружающих", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале национальной полиции Украины

Как уточняется в публикации, злоумышленник оказал сопротивление при попытке задержания, в ходе которой обстрелял бронеавтомобиль правоохранителей, после чего был ликвидирован. Ранее, пытаясь скрыться в лесополосе, он бросил ручную гранату в транспорт лесничих. Им удалось избежать ранений.