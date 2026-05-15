На Украине избрали меру пресечения еще четырем обвиняемым по "делу Ермака"

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения еще четырем обвиняемым по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, по которому проходит бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщила украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции".

"Высший антикоррупционный суд избрал еще четыре меры пресечения подозреваемым в легализации 460 миллионов гривен (10,4 миллиона долларов – ред.) на строительстве "Династии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Центра противодействия коррупции".

По информации центра, речь идет о директоре ЖСК "Солнечный берег" Сергее Сиранчуке, администраторе Марине Медведевой, причастной к ведению теневой бухгалтерии, а также о формальных учредителях ЖСК Геннадии Опальчуке и Лилии Лысенко, которые проводили финансовые операции по легализации денежных средств. Сиранчуку суд определил 455 тысяч долларов в качестве залога, Медведевой - 341,2 тысячи долларов, Опальчуку - 241,1 тысячи долларов, а Лысенко - 225,2 тысячи долларов.