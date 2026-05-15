На Украине избрали меру пресечения еще четырем обвиняемым по "делу Ермака" - РИА Новости, 15.05.2026
19:50 15.05.2026
© REUTERS / Alina Smutko — Андрей Ермак в суде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения еще четырем обвиняемым по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
  • Обвиняемые — директор ЖСК «Солнечный берег» Сергей Сиранчук, администратор Марина Медведева, формальные учредители ЖСК Геннадий Опальчук и Лилия Лысенко.
  • Все четверо должны внести залог в течение пяти дней, пока они не арестованы.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения еще четырем обвиняемым по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, по которому проходит бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщила украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник, что для маскирования источников происхождения средств на строительство элитного кооператива "Династия" в Козине Киевской области был создан жилищно-строительный кооператив (ЖСК) "Солнечный берег". ЖСК формально выступал заказчиком строительства.
"Высший антикоррупционный суд избрал еще четыре меры пресечения подозреваемым в легализации 460 миллионов гривен (10,4 миллиона долларов – ред.) на строительстве "Династии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Центра противодействия коррупции".
По информации центра, речь идет о директоре ЖСК "Солнечный берег" Сергее Сиранчуке, администраторе Марине Медведевой, причастной к ведению теневой бухгалтерии, а также о формальных учредителях ЖСК Геннадии Опальчуке и Лилии Лысенко, которые проводили финансовые операции по легализации денежных средств. Сиранчуку суд определил 455 тысяч долларов в качестве залога, Медведевой - 341,2 тысячи долларов, Опальчуку - 241,1 тысячи долларов, а Лысенко - 225,2 тысячи долларов.
Все четверо пока не арестованы, они должны внести залог в течение пяти дней.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
