Украинская полиция и ТЦК придумали новую схему ловли уклонистов
18:58 15.05.2026
Украинская полиция и ТЦК придумали новую схему ловли уклонистов

РИА Новости: украинская полиция ловит уклонистов, находя признаки наркомании

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник Украинской полиции в Киеве
Сотрудник Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская полиция и территориальные центры комплектования придумали новую схему для ловли уклонистов.
  • Полицейские ложно обвиняют уклонистов в наркотическом опьянении, если те отказываются добровольно ехать в ТЦК.
  • В Кривом Роге полиция доставила мужчину в наркологический диспансер и вызвала туда сотрудников ТЦК.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинская полиция и ТЦК - территориальные центры комплектования, как на Украине называют военкоматы - придумали новую схему для ловли уклонистов, ложно обвиняя их в наркомании, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Новая схема: если после остановки мужчина находится "в розыске" и отказывается добровольно ехать в ТЦК — полицейские сразу находят "признаки наркотического опьянения", - рассказал собеседник агентства.
Он описал и один из случаев - в Кривом Роге полиция доставила мужчину в наркологический диспансер и вызвала туда сотрудников ТЦК.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Одессе произошла массовая потасовка гражданских и сотрудников военкомата
14 мая, 21:18
 
