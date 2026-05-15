МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинская полиция и ТЦК - территориальные центры комплектования, как на Украине называют военкоматы - придумали новую схему для ловли уклонистов, ложно обвиняя их в наркомании, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Новая схема: если после остановки мужчина находится "в розыске" и отказывается добровольно ехать в ТЦК — полицейские сразу находят "признаки наркотического опьянения", - рассказал собеседник агентства.
Он описал и один из случаев - в Кривом Роге полиция доставила мужчину в наркологический диспансер и вызвала туда сотрудников ТЦК.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.