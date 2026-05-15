На Украине отменили все ограничения на выезд за границу для женщин

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинское правительство отменило все ограничения на выезд за границу для женщин, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

"Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключения, независимо от занимаемых ими должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко.