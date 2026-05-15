На Украине прошли обыски у членов нацкомиссии по регулированию энергетики
15:11 15.05.2026
На Украине прошли обыски у членов нацкомиссии по регулированию энергетики

© AP Photo / Efrem Lukatsky
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У членов национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Александра Формагея и Константина Ущаповского прошли обыски.
  • Следствие считает, что Ущаповский и Формагей могли консультировать бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурму относительно получения выплат по «зеленому» тарифу.
  • Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Ростислава Шурму, подозреваемого в хищении 3,2 миллиона долларов, предназначенных для выплат по «зеленому» тарифу.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Обыски прошли у членов национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Александра Формагея и Константина Ущаповского, говорится в сообщении регулятора.
"Официальное заявление. В апреле 2026 года в рамках уголовного производства у членов регулятора Александра Формагея и Константина Ущаповского были проведены следственные действия", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте нацкомиссии.
В сообщении говорится, что члены НКРЭКУ воздерживаются от публичных комментариев из-за необходимости соблюдения тайны досудебного расследования.
Как сообщает украинский антикоррупционный портал "Антикор", следствие считает, что Ущаповский и Формагей могли консультировать бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурму относительно того, как получать выплаты по "зеленому" тарифу.
Высший антикоррупционный суд Украины в апреле заочно арестовал Шурму, которого подозревают в хищении денег, предназначенных для выплат по "зеленому" тарифу.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 21 января заявило, что предъявило обвинения Шурме в хищении средств на 3,2 миллиона долларов.
