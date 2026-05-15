На Украине прошли обыски у членов нацкомиссии по регулированию энергетики

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Обыски прошли у членов национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Александра Формагея и Константина Ущаповского, говорится в сообщении регулятора.

"Официальное заявление. В апреле 2026 года в рамках уголовного производства у членов регулятора Александра Формагея и Константина Ущаповского были проведены следственные действия", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте нацкомиссии.

В сообщении говорится, что члены НКРЭКУ воздерживаются от публичных комментариев из-за необходимости соблюдения тайны досудебного расследования.

Как сообщает украинский антикоррупционный портал "Антикор", следствие считает, что Ущаповский и Формагей могли консультировать бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурму относительно того, как получать выплаты по "зеленому" тарифу.

Высший антикоррупционный суд Украины в апреле заочно арестовал Шурму, которого подозревают в хищении денег, предназначенных для выплат по "зеленому" тарифу.