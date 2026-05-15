ВС России нанесли три удара возмездия по объектам ОПК ВСУ за неделю

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На этой неделе российские войска нанесли три удара возмездия по предприятиям украинского ОПК, ТЭК и объектам ВСУ, сообщило Минобороны.
"С 12 по 15 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами <…> нанесены массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке.
Среди пораженных целей: военные предприятия, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, обслуживающие ВСУ, аэродромы, места сборки, хранения и дронов, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских войск и наемников.
Кроме того, силы противовоздушной обороны за неделю сбили 18 управляемых авиабомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARSА, три ракеты большой дальности "Нептун" и 2241 беспилотник самолетного типа. Моряки Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера.
Всего за время спецоперации противник потерял: 671 самолет, 284 вертолета, 146 520 дронов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 310 танков и других бронемашин, 1719 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 936 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 649 военных автомобилей.
22 июня 2022, 17:18