Буданов* сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
12:26 15.05.2026 (обновлено: 18:28 15.05.2026)
Буданов* сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* исключил возможность смягчения подхода к мобилизации на Украине.
  • Он отметил, что набор добровольцев не может покрыть потребности армии из-за экономических проблем и отсутствия мотивации у людей.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* исключил смягчение методов мобилизации на Украине.

"Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами", — сказал он в интервью Times.
Буданов подчеркнул, что мобилизационные мероприятия необходимо продолжать, даже несмотря на критику общества.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются уклониться от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
