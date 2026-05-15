МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* исключил смягчение методов мобилизации на Украине. "Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами", — сказал он в интервью Times.

Буданов подчеркнул, что мобилизационные мероприятия необходимо продолжать, даже несмотря на критику общества.



Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются уклониться от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.