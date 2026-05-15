Суд выяснил, сколько стоили участки под "Династию" в Козине

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Земельные участки под проект элитных резиденций "Династия", фигурирующий в деле против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, были куплены всего за 20% от их рыночной стоимости, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг назначил Ермаку содержание под стражей с возможностью внести залог в 3,1 миллиона долларов по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья в Козине под Киевом

Компания Bloom Development приобрела 4,2 гектара коммунальной земли примерно за девять миллионов гривен (226 тысяч долларов) в июле 2019 года, свидетельствуют изученные РИА Новости документы.

При этом минимальная рыночная стоимость этих участков была почти в пять раз больше - 43,2 миллиона гривен, согласно документам. Таким образом, ущерб территориальной общине оценивается не менее чем в 34 миллиона гривен.

По версии следствия, глава сельсовета вступил в сговор с компанией и оценочным агентством. Последнее подготовило фиктивное заключение с заранее заданной ценой - около 770 долларов за сто квадратных метров.