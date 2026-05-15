04:49 15.05.2026
Суд выяснил, сколько стоили участки под "Династию" в Козине

РИА Новости: земли под резиденцию Ермака купили в пять раз дешевле рынка

Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Земельные участки под проект элитных резиденций "Династия" были куплены за 20% от их рыночной стоимости.
  • Компания Bloom Development приобрела 4,2 гектара коммунальной земли примерно за девять миллионов гривен (226 тысяч долларов) в июле 2019 года.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Земельные участки под проект элитных резиденций "Династия", фигурирующий в деле против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, были куплены всего за 20% от их рыночной стоимости, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг назначил Ермаку содержание под стражей с возможностью внести залог в 3,1 миллиона долларов по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья в Козине под Киевом.
Компания Bloom Development приобрела 4,2 гектара коммунальной земли примерно за девять миллионов гривен (226 тысяч долларов) в июле 2019 года, свидетельствуют изученные РИА Новости документы.
При этом минимальная рыночная стоимость этих участков была почти в пять раз больше - 43,2 миллиона гривен, согласно документам. Таким образом, ущерб территориальной общине оценивается не менее чем в 34 миллиона гривен.
По версии следствия, глава сельсовета вступил в сговор с компанией и оценочным агентством. Последнее подготовило фиктивное заключение с заранее заданной ценой - около 770 долларов за сто квадратных метров.
Стоимость сделки была определена организаторами схемы еще до начала официальной экспертизы. Доказательством преднамеренного сговора служат файлы, изъятые со смартфонов и ноутбуков фигурантов.
