"Это плохо кончится". В США высказались о судьбе Украины в будущем году - РИА Новости, 15.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
03:27 15.05.2026 (обновлено: 03:32 15.05.2026)
"Это плохо кончится". В США высказались о судьбе Украины в будущем году

Аналитик Макгрегор: ситуация на Украине плохо кончится

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСкульптура Родина-мать возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне
Скульптура Родина-мать возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина находится в крайне тяжелом положении и не может из него выбраться.
  • Макгрегор отметил, что у Украины практически нет промышленного потенциала, и производство дронов осуществляется при помощи других стран.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украина находится в крайне тяжелом положении и не может из него выбраться, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
Украины практически нет промышленного потенциала. <…> Дроны, которые они запускают на территорию России, не могли бы быть произведены без помощи Великобритании и Германии и даже Польши. <…> А также при участии Франции. <…> И это одна из причин, по которой русские злятся на нас — за то, что мы позволили трупу под названием Украина так долго находиться на аппарате жизнеобеспечения, хотя этого нельзя было допускать", — отметил он.
При этом Макгрегор сделал неутешительный прогноз на будущее Украины.
"Я очень удивлюсь, если мы будем говорить об этом (о конфликте на Украине. — Прим. ред.) в следующем году. <…> Это плохо кончится", — подчеркнул эксперт.
По данным Минобороны, за минувшие сутки российская армия взяла под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Вместе с тем ВС России нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Потери украинских войск за сутки составили, в частности, 1 190 военнослужащих и 390 беспилотников.
