Участникам российского павильона на Венецианской биеннале поступали угрозы
06:34 15.05.2026 (обновлено: 11:28 15.05.2026)
Участникам российского павильона на Венецианской биеннале поступали угрозы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участникам российского павильона на Венецианской биеннале угрожали расправой, сообщил спецпредставитель президента Швыдкой.
  • На руководство форума также давили, чтобы заставить его закрыть отечественный проект.
ТОКИО, 15 мая — РИА Новости. Участникам российского павильона на Венецианской биеннале угрожали расправой, рассказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Я считаю, что и комиссар павильона, и все участники проявили незаурядное мужество. Потому что, помимо всего прочего, они все получали просто угрозы физической расправы на протяжении нескольких недель. На их личную почту присылали сообщения о том, что "вам не советуют ехать в Италию, вам переломают руки и ноги и вообще вы вернетесь в Россию "грузом 200". Вот так сегодня устроена европейская культурная жизнь", — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.
Швыдкой добавил, что на руководство самого форума также давили, чтобы заставить его закрыть отечественный проект.
Впервые с 2022 года Россия представила на Биеннале программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работают разные авторы, в том числе из стран Африки и Латинской Америки.
Минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия Москвы.
Владимир Путин ранее назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру. Он подчеркивал, что они сами лишают себя части мирового наследия.
