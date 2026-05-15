Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА - РИА Новости, 15.05.2026
14:30 15.05.2026
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА

УФА, 15 мая – РИА Новости. Региональные подразделения Боевого армейского резерва (БАРС) создадут в Удмуртии для усиления подавления атак БПЛА, защиты жителей и промышленных объектов, заявил глава региона Александр Бречалов.
Как рассказали пресс-службе главы региона, на оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств, главами муниципальных образований Бречалов объявил о создании в республике подразделения БАРС. Они будут защищать объекты промышленности и жизнеобеспечения, критически важные объекты, вести борьбу с беспилотниками.
"С начала апреля Минобороны 18 раз объявляло беспилотную и ракетную опасности на территории Удмуртии, 6 раз мы вынуждены были ввести сигнал "Опасное небо", - сказал на совещании глава региона.
Он отметил, что в Удмуртии проводится большая работа в рамках антитеррористической комиссии и оперштаба по линии защиты жителей, оборонных заводов, предприятий топливно-энергетического сектора и других стратегических объектов. Региональные предприятия оснащены необходимым оборудованием, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы.
"Кроме того, благодаря оперативному решению президента страны, в Удмуртии размещены средства противовоздушной обороны. Но наша задача – не бить по хвостам, а предвосхищать возможную угрозу. Поэтому, я принял решение создать региональные подразделения БАРС. Они усилят все уже имеющиеся возможности подавления беспилотных летательных аппаратов для защиты граждан, промышленных объектов, объектов инфраструктуры", – сказал Александр Бречалов.
Возможность войти в резерв подразделений БАРС будут иметь бывшие участники СВО, отставные военные и сотрудники правоохранительных органов, а также жители, имеющие опыт службы в армии, после заключения контракта с Министерством обороны России и обязательного прохождения обучения. Для тех, кто желает стать резервистом, но не имеет должного опыта, предусмотрено специальное обучение. Служба будет проходить на территории Удмуртской Республики. Все условия вступления в подразделения БАРС будут доведены позже, рассказал Бречалов.
Также глава республики отметил, что противостояние разворачивается не только в небе, но и в информационном поле.
"Сегодня, несмотря на все наши усилия, мы, к сожалению, фиксируем факты вовлечения ребят в планирование диверсионно-террористических актов на территории Удмуртии. Им пишут в соцсетях, предлагают легкие деньги, играют на обидах, на желании быть крутыми, на юношеском максимализме. Все эти методы разрабатывались и оттачивались годами. Наша задача - это остановить", – сказал он.
Руководитель региона поручил усилить информирование детей, подростков и их родителей о последствиях необдуманного выбора и сотрудничества с противником, отметив, что лучшая среда для вербовки — это одиночество, масса свободного времени и информационный вакуум.
"В связи с этим Александр Бречалов дал еще одно поручение главам городов и районов, министерству образования, министерству молодежной политики, министерству социальной политики и труда обеспечить максимальную занятость подростков, а также вовлекать их в проектную деятельность, спорт, волонтерство, дополнительное образование", - сообщает пресс-служба руководителя республики.
 
