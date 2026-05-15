Ученые сравнили надвигающуюся магнитную бурю с "чудовищным планом" Джокера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ученые ИКИ РАН сравнили надвигающуюся магнитную бурю с "чудовищным планом" Джокера из фильма "Темный рыцарь".
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сравнили с "чудовищным планом" Джокера из фильма "Темный рыцарь" надвигающуюся на Землю магнитную бурю.
В Telegram-канале лаборатории опубликован график скорости солнечного ветра, где видно, как этот параметр растет. В качестве описания к иллюстрации ученые использовали цитату Джокера из фильма "Темный рыцарь".
"Никто не паникует, когда все идет согласно плану. Даже если план чудовищен", - говорит персонаж ленты.
"Держимся", - добавили в лаборатории.
Ранее в лаборатории рассказали, что в пятницу на Земле под воздействием корональной дыры на Солнце неизбежно начнется магнитная буря. Она с вероятностью 85% достигнет среднего уровня G1-G2.